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عمر شويل - جدة المرور السعودي يقوم بتحديد إسقاط السيارة من السجلات بالتفصيل، قد أوضح المرور السعودي عن الخطوات الهامة التي ينبغي اتباعها لإسقاط السيارة من السجلات وذلك لرغبة مالكها حيث جاء هذا الأمر رداً على استفسار أحد المواطنين من خلال موقع تويتر عبر الإنترنت أن إسقاط السيارة من السجلات وبالتالي قامت إدارة المرور والرد عليه وأكدت أن إسقاط السيارة من السجلات يحتاج الى توافر بعض الشروط المحددة التي قد أعلنت عنها وهي كالاتي:

حتى تتمكن من اسقاط السيارة من السجلات ينبغي عليك أن تقوم بتسديد جميع المخالفات المرورية الموجودة على السيارة، وينبغي أن تكون الاستمارة سارية، ويجب التجهيز وورق بيع المركبات محلات التشليح وتشمل الاستماره اسقاطها من السجلات بجانب وجود اللوحات.

فقدان رخصة السيارة

حيث أوضحت هيئة المرور السعودي عند ضياع رخصة السيارة أو مخطط القيادة يجب عليها أن يقوم بالإبلاغ والإقرار عن الفقدان بقسم المرور، ويقوم بسداد كافة المخالفات والرسوم ثم يتم عمل فحص طبي ومراجعة مكتب المحور في مدرسة القيادة ويقوم بتقديم طلب للحصول على رخصة بديلة.

الفحص الفني الدوري

قد أوضحت الفحص الفني التابع لإدارة المرور بالمملكة السعودية أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات أن يقوم بعمل الفحص الدوري بشكل سنوي، وهذا الأمر لا يتضمن المركبات الخاصة الجديدة فيجعلها الفحص بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها من المرة الأولى.