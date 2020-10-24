نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل التمويلي الميسر بلا فوائد وكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة منتج آهل التمويلي الميسر من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر محدودة الدخل بالسعودية وتم توفير العديد من المصادر التمويلية من خلال منتج آهل وتشمل تمويل الأسرة وتمويل كنف وتمويل الترميم لخدمة المواطنين السعوديين ولهم مزايا ليس موجوده في أي بنك أو شركة حيث تميز قروض آهل بأنها بدون فوائد وبدون كفيل غارم لمنسوبي القطاع الحكومي بالدولة ويسمح بأعطاء تمويل شخصي بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات ويسمح بالتقديم الآن على تمويلات أخرى عبر الإنترنت بدون الذهاب لأي فرع من فروع الشركة أو البنك عن طريق رابط التقديم على القرض الشخصي لدى تمويل سلفة السعودي هو أسرع تمويل في المملكة العربية السعودية
مزايا منتج آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- تمويل ميسر لفترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي من منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية
- منتج آهل متوافق ويتطابق مع أحكام الإسلام الشرعية ومتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما داخل أراضي المملكة العربية السعودية
- يوافق البنك على قبول التمويل حتى ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل من منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في فروع المملكة العربية السعودية
- يمنح قروض منتج آهل قرض للأسرة وفرض كنف وقرض للترميم لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية
- قرض بدون أرباح أي بدون فوائد وبدون موافقة الكفيل لموظفي القطاع الحكومي فقط
شروط منتج آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- يسمح لتقديم على القرض من المواطنين السعوديين فقط
- عمر العملاء لابد أن يبدأ من 18 عام وأقصى عمر 55 سنة والمتقاعدين أقصى عمر يقبله البنك 70 عام
- الحد الأدنى لقبول الراتب الشهري 2000 ريال سعودي على الأقل
- توفير كفيل غارم من أجل الموافقة على طلب التمويل الشخصي ماعدا العاملين بالقطاع الحكومي لا يحتاجون إلى موافقة الكفيل للحصول على القرض
- يلزم أن يكون العميل المتقدم ليس له مصادر تمويل أخرى ويجب سداد التمويل في المواعيد المحددة
- لابد من توفير للبنك كافة الضمانات المطلوبة
- عدم حصول المقترض على أي قروض أخرى
طريقة التقديم على قروض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية
تمويلات منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية توفر تمويل بدون كفيل للقطاع الحكومي وبدون فوائد أو أرباح ماليه على القرض سواء كان قرض للأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف بالسعودية لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على رابط وطريقة الحصول على قروض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلى بالتفاصيل
- من أجل التقديم على تمويلات منتج آهل لابد من الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية
- الضغط على القرض المناسب للمتقدم على حسب الغرض من التقديم عبر الإنترنت
- لابد من تسجيل وتكمله كافة البيانات والمعلومات المطلوبة ومنها اسم المتقدم والراتب الشهري ومبلغ التمويل بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي
- على المتقدمين الانتظار وسوف يتم الموافقة على طلب التمويل بعد توفير الشروط الواجبة والمستندات المطلوبة لذلك
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