نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل التمويلي الميسر بلا فوائد وكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل التمويلي الميسر من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم الأسر محدودة الدخل بالسعودية وتم توفير العديد من المصادر التمويلية من خلال منتج آهل وتشمل تمويل الأسرة وتمويل كنف وتمويل الترميم لخدمة المواطنين السعوديين ولهم مزايا ليس موجوده في أي بنك أو شركة حيث تميز قروض آهل بأنها بدون فوائد وبدون كفيل غارم لمنسوبي القطاع الحكومي بالدولة ويسمح بأعطاء تمويل شخصي بحد أقصى 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات ويسمح بالتقديم الآن على تمويلات أخرى عبر الإنترنت بدون الذهاب لأي فرع من فروع الشركة أو البنك عن طريق رابط التقديم على القرض الشخصي لدى تمويل سلفة السعودي هو أسرع تمويل في المملكة العربية السعودية

مزايا منتج آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويل ميسر لفترة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات وذلك من أجل الحصول على التمويل الشخصي من منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية

منتج آهل متوافق ويتطابق مع أحكام الإسلام الشرعية ومتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي وتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما داخل أراضي المملكة العربية السعودية

يوافق البنك على قبول التمويل حتى ستون ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل من منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية في فروع المملكة العربية السعودية

يمنح قروض منتج آهل قرض للأسرة وفرض كنف وقرض للترميم لدى بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية

قرض بدون أرباح أي بدون فوائد وبدون موافقة الكفيل لموظفي القطاع الحكومي فقط

شروط منتج آهل التمويلي الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية

يسمح لتقديم على القرض من المواطنين السعوديين فقط

عمر العملاء لابد أن يبدأ من 18 عام وأقصى عمر 55 سنة والمتقاعدين أقصى عمر يقبله البنك 70 عام

الحد الأدنى لقبول الراتب الشهري 2000 ريال سعودي على الأقل

توفير كفيل غارم من أجل الموافقة على طلب التمويل الشخصي ماعدا العاملين بالقطاع الحكومي لا يحتاجون إلى موافقة الكفيل للحصول على القرض

يلزم أن يكون العميل المتقدم ليس له مصادر تمويل أخرى ويجب سداد التمويل في المواعيد المحددة

لابد من توفير للبنك كافة الضمانات المطلوبة

عدم حصول المقترض على أي قروض أخرى

طريقة التقديم على قروض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

تمويلات منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية في جميع مناطق وفروع المملكة العربية السعودية توفر تمويل بدون كفيل للقطاع الحكومي وبدون فوائد أو أرباح ماليه على القرض سواء كان قرض للأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف بالسعودية لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع ثقفني على رابط وطريقة الحصول على قروض منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلى بالتفاصيل