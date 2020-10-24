أنا آسفة يا أمي ..

بقلم : سميرة الألمعي

لعلكِ الآن تهنئين وتسعدين..ولعلكِ تشعرين بأنني آسفة جداً وأكثر من يأسف الآن.

فلم أستطع ان أقوم بواجبي تجاهك في أخر أيامك في هذه الحياة..

حملي بحفيدكِ الذي طال انتظاركِ له مدة سبع سنوات هو من كان يقف حائلاً بيني وبينكِ ..

صمتي لا يعني قبولي بالأمر.. كان الأمر أشبه بالإختناق كل لحظة ..

بل كنت أحترق وأحترق ولا أحد يعلم بالأمر…

يا الله كيف للإنسان أن يعجز وهو حي..وهو مقتدر ولكن يعجز لأنه في حالة المنع.

كنت أحسد أخواتي الثلاث عندما يتسابقن على رعايتك يوماً تلو الأخر .. بينما أقف أنا مكتوفة الأيدي لا أستطيع فعل أي شي .. سوا مراقبة الأجهزة عن بُعد من خلف شاشة جهازي .. والدعاء لك بأن يمد الله في عمركِ وأنتي بأتم صحة وعافية لأنعم بعد ذلك في خدمتكِ والبر بكِ…

لم ولن انسى نظرتكِ لي عندما تسللتُ إليكِ في غرفة التنويم الخاصة بكِ في ذلك المشفى ..

كانت نظرة الأم الحنونة الخائفة على ابنتها من ان تصاب بالفايروس ..

لن أنسى أيضاً منعكِ لي من تقبيل يدكِ لحضتها..

هكذا فعل بنا كورونا من قساوة الحرمان ونحن أحياء،

لن أنسى تلك الاجهزه المحيطه بجسدكِ الطاهر بشكل يصعب على المرء أن يتخيل أحبابه بين شِراكها ولا يملك أي قدرة لفعل شيء ..

ولن أنسى انكِ أحن وأعظم أم في الوجود .. وان لكِ من أسمكِ كل النصيب

أمي ( رحمه ).

فهل سينفع أسفي..وبأي شيء سينفع؟ مازلت أسأل ذات السؤال والإجابة قد ذهبت بها صاحبتها ولعلها الآن تهنأ.