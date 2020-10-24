توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم السبت

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل إصابة 395 جديدة بفيروس “كورونا”، و 17 حالة وفاة ، و 417 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 344552 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 330995 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5281 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :