“التعليم” تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

بلاي – الرياض :قالت وزارة التعليم إنها ستعلن اليوم (السبت) آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول. يأتي ذلك بعد تقييم وضع الدراسة عن بعد في الأسابيع الماضية من قبل اللجنتين المشكّلتين في التعليم العام والتعليم الجامعي بقرار من وزير التعليم.

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