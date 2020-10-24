“أمانة الأحساء” توضح ملابسات غرق طفل أمس في بحيرة بشاطئ العقير‏

بلادي – الرياض : أصدرت أمانة الأحساء بيانًا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر منصات ‏التواصل الإعلامية والاجتماعية، حول غرق طفل يبلغ من العمر ‏سنتين في إحدى بحيرات شاطئ العقير أمس (الجمعة)‏.

وقالت الأمانة إن البحيرة تبعد عن شاطئ القير بنحو 50 متراً، مبينة أنه تم إنشاؤها في عام 2017 بهدف المحافظة ‏على الحياة البيئية، وزراعة نباتات مائية من البيئة المحيطة ‏مناسبة لإعاشة بعض أنواع الأسماك.‏

وأشارت الأمانة إلى أن عمق البحيرة يتراوح ما بين 30 سم إلى 50 ‏سم، وحولها 3 لوحات تحذر من السباحة داخلها، وتشدد على ‏أن مسؤولية مراعاة الأطفال تقع على ذويهم.‏

وعبرت الأمانة عن خالص التعازي لذوي الطفل، داعية المولى عز وجل أن يكتب الأجر لوالديه وأن يجعله شفيعاً لهم.