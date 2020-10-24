“أمانة الأحساء” توضح ملابسات غرق طفل أمس في بحيرة بشاطئ العقير‏

بلادي – الرياض : أصدرت أمانة الأحساء بيانًا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية، حول غرق طفل يبلغ من العمر سنتين في إحدى بحيرات شاطئ العقير أمس (الجمعة).
وقالت الأمانة إن البحيرة تبعد عن شاطئ القير بنحو 50 متراً، مبينة أنه تم إنشاؤها في عام 2017 بهدف المحافظة على الحياة البيئية، وزراعة نباتات مائية من البيئة المحيطة مناسبة لإعاشة بعض أنواع الأسماك.
وأشارت الأمانة إلى أن عمق البحيرة يتراوح ما بين 30 سم إلى 50 سم، وحولها 3 لوحات تحذر من السباحة داخلها، وتشدد على أن مسؤولية مراعاة الأطفال تقع على ذويهم.
وعبرت الأمانة عن خالص التعازي لذوي الطفل، داعية المولى عز وجل أن يكتب الأجر لوالديه وأن يجعله شفيعاً لهم.
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