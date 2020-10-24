تجديد الإقامة للمقيم وهو خارج المملكة وتمديد الخروج والعودة.. “الجوازات” تستعرض أبرز الخدمات الجديدة التي أضيفت إلكترونياً

بلادي – الرياض :أكد مساعد مدير عام الجوازات للشؤون التقنية، العميد خالد الصيحان، أن الخدمات الـ 12 الإضافية الجديدة، التي أُطلقت عبر منصات أبشر أفراد وأبشر أعمال ومقيم، ستمكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز المزيد من الخدمات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

وأشار، في حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية اليوم (السبت)، إلى أن أبرز الخدمات الجديدة تتمثل أيضاً في تجديد إقامة المقيمين المتواجدين خارج المملكة عبر أبشر صاحب العمل، حيث كان من الاستحالة تنفيذها في السابق.

وأوضح أن المواطن كان في السابق يراجع الجوازات للخدمات التي يحتاجها لأبنائه دون الـ 15 عاماً ولا يحملون هويات وطنية، وحالياً يدخل حسابه في أبشر وينجز الخدمة.

وأضاف أن تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة كان يحتاج إلى مراجعة الجوازات والخارجية وقنصليات المملكة في الخارج، وبعد الخدمة الجديدة أصبح يُنجز عبر أبشر.

ونفى الصبحان إقرار خدمة “مستضيف” ضمن الخدمات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على عدم وجود الحاجة لها في ظل وجود تأشيرتي السياحة والعمرة.