“قوات التحالف” تعترض وتدمر طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

بلادي – الرياض :تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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