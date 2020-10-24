“التأمينات” توضح حالات حصول المشترك على المعاش التقاعدي عند بلوغ الستين أو قبلها

بلادي – الرياض :أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المشترك يستحق المعاش التقاعدي عند بلوغ سن الستين أو تجاوزها، أو التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام عند التقدم بطلب الصرف.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه يجب أن يتوفر فيمن سيحصل على المعاش التقاعدي، مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، أو 60 شهراً على الأقل، مع إضافة المدة المكملة لـ 120 شهراً.

أما عن معاش التقاعد قبل سن الستين، فقالت المؤسسة إنه يحق لفئة من المشتركين الحصول على المعاش قبل بلوغ الستين، إذا تقدموا بطلب الصرف، شريطة أن يكون المشترك توفرت لديه مدة اشتراك تتجاوز 300 شهر، وأن يكون قد ترك العمل الخاضع للنظام.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضاً لمن يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الذي بلغ 55 عاماً أو أكثر، وترك العمل ولديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً أن يحصل على المعاش قبل سن الستين.

وأبانت التأمينات الاجتماعية أن المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش، بالإضافة إلى المشتركين الذين حدث لديهم عجز غير مهني.