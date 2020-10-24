دوت الخليج -ماجد السبع – سيهات على مدى ثلاث أيام متتالية، أقام فريق همة التطوعي ورشة عمل بعنوان “لِنتواصل معهُم” للغة الإشارة، والتي خُتمت فعالياتها مساء امس الجمعة، وتهدف هذه الورشة لدعم والتمكين والتواصل الفعال مع الصم وتعاملهم مع الآخرين خارج نطاقهم.

هذا وقد عرفت الورشة على لغة الإشارة وما هي، والتعرف على الحروف والأرقام والضمائر العربية، كما تطرقت للحالات والمصطلحات الإشارية المتعلقة بها، والتطبيقات العملية مع الشخصيات من فئة الصُم.

يذكر أنه قد شارك في هذه الورشة التدريبية عدد 15 شخص من فئة الصُم، وقام بترجمة الورشة كلا من سجاد الحلال ورحمة آل ربيع.

وتهدف هذه الورشة والتي يقيمها الفريق لإظهار الطاقات الكامنه لذوي الهمم، وفتح خيارات متعدده لهم في سوق العمل كما واندماجهم مجتمعياً من خلال عمل ورش مشتركه بين ذوي الهمم والمجتمع.

يذكر ان عدد أعضاء الفريق 11 عضو ما بين أساسي ومساند، وعمل الفريق على تنظيم ورش لغة اشارة بشكل دوري بمعدل 3 ورش سنوياً، وذلك سعياً منها لتعليم اكبر عدد ممكن من المجتمع للغة الإشارة ليسهل تواصلهم مع المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” فريق “همة التطوعي” يختم ورشة عمل “لِنتواصل معهُم” للغة الإشارة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.