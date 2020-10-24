“تفاؤل” وختام محطتها الرابعة “الرحلة آمنة .. افحصي الآن” في “اللولو”

الأحساء – جاسم العبود

اختتمت مساء اليوم فعاليات المعرض التوعوي الذي أطلقته جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” برعاية أمين أمانة محافظة الأحساء سعادة المهندس “فؤاد بن خالد الملحم”، في محطتها الرابعة تحت شعار “الرحلة آمنة .. افحصي الآن” في “اللولو هايبر ماركت الأحساء”، والذي استمر لمدة يومين.

رحلة “تفاؤل” التوعوية الأكتوبرية تأتي استجابة لأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وكما هو معروف عالمياً بأن شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، وزيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته من أجل الإبكار في الكشف عنه وعلاجه.

وفي تصريح لأمين أمانة محافظة الأحساء المهندس “الملحم” لصحيفة “دوت الخليج” أشاد بدور جمعية “تفاؤل” التوعوي في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية الأولية من سرطان الثدي، والتعريف بأعراضه، وتوعية السيدات بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وأهمية الرضاعة الطبيعية.

وأعرب “الملحم” عن سعادته بما رأى من جهود في الحملة، وشكر جمعية “تفاؤل” على حزمة البرامج التوعوية التي قدمتها خلال الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي.

الجدير بالذكر أن محطات حملة “تفاؤل” التوعوية الأكتوبرية كالتالي:

– الأسبوع الأول في “الأحساء مول”، وحسب إحصائيات صحة الأحساء وجمعية “تفاؤل”، بلغ عدد الزوار ( 665 ) زائراً.

– الأسبوع الثاني في “العثيم مول” وكان عدد زوار المعرض ( 553 ) زائراً.

– الأسبوع الثالث في “المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالأحساء” وبلغ عدد الزوار (432) زائراً.

– الأسبوع الرابع في “اللولو هايبر ماركت الأحساء” وبلغ عدد الزوار ( 415 ) زائراً.

وتواصل جمعية “تفاؤل” تقديم حزمة برامجها التوعوية، حيث ستكون محطتها الخامسة في محافظة العديد، بكورنيش سلوى.