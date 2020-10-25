أمثال شعبية عمانية … بقلم / إبراهيم الريامي

تعد الأمثال الشعبية مرجع مهم لكل أمة من الأمم. فهي مجمع مفاهيم ومنبع للحكم وكنز من كنوز الفكر, يتميز بها كل بلد عن الآخر، فهي تنقل الماضي التليد لتجسده في حاضر جميل يسير على نهجه أبناء اليوم وشباب الغد حيث تعتبر الأمثال جزء مهم من حضارة أي مجتمع لا يمكن تجاهلها أو تناسيها.

واللهجة العمانية كغيرها من اللهجات العربية غنية بالأمثال الجميلة والتي تختزل الكثير من تجارب الحياة ومعانيها. وتصور الماضي في صور بسيطة يعيشها الفرد في كلمات مختصرة ولكنها عميقة في المعنى.

ومن أمثلة تلك الأمثال المأخوذة من الثقافة العمانية المثل القائل (بو تدور ولدها وولدها في حضانها )وهو مثل يرتبط بالنسيان ولكنه بأسلوب لا يخلو من الطرافة.

ويعني هذا المثل ” المرأة التي تبحث عن طفلها بينما تحمله في حضنها” .

“فهذه المرأة قد نست أنها تحمل طفلها بين ذراعيها.. ومن شدة نسيانها قامت تبحث عنه

لتجده بين ذراعيها وفي حضنها “. وكثير ما يقع أشخاص في نطاق هذا المثل

فالبعض ينسى مفتاح سيارته في يده ويبدأ يبحث عنه بجنون ثم يكتشف ان المفتاح في يده

والبعض ينسى هاتفه ويبدأ البحث عنه ثم يكتشف أنه ممسك به بيده وهي حالة مضحكة من النسيان والتي تجعل الشخص يضحك على نفسه والحالة التي كان عليها, وقد يكون لهذا النسيان أسباب كثيرة يمكن أن يكون من بينها كثرة التفكير والقلق والتوتر العاطفي.. الإصابة بحالة شديدة من الحزن والتعرض إلى الانفعال الداخلي المستمر. وأيضا التعرض للإحباط إن أو ما يحمله يديه

إبراهيم الريامي