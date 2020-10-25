جريمة نهر دجلة …هزت الرأي العام في العراق

دوت الخليج : المدينة – ربى سالم

تداول رُواد مواقع التواصل الاجتماعي جريمة بشعة هزت الرأي العام في العراق ، حيث وقعت يوم الجمعة بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ ، من الأم العراقيه التي ألقت بطفليها من أعلى جسر الأئمة فوق نهر دجلة وكان الغضب عارماً و التفاعل شديد ، و حصلت الجريمة في العراق و قد وثقت إحدى كاميرات المراقبة الأم وهي ترمي طفليها في واحدة من أبشع جرائم العصر ، و قد قامت الأم برميهم إثر خلاف مع طليقها الذي حصل على قرار من المحكمة بحضانة الطفلين ، فقامت عن طريق اخته بإقناعه بأن تمر لتأخذهما في نزهة ونفذت الجريمة، و رثا المغردون الطفلين حر ومعصومة الذين لم يتجاوز عمر أكبرهما ٣ أعوام و دفعا ثمن خلافات لم يكن لهما يد فيها و أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بهذه الجرائم التي تجعل الانسان مذعوراً مشمئزاً من هولها .

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