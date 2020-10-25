عوامل أخرى تساعد النوم في دقائق..!!

دوت الخليج : الأحساء – نوف الهلال

في الوضع الراهن يبحث الأنسان عن سبل النوم في دقائق معدودة بعيداً عن التعب النفسي، وتأنيب الضمير أو التفكير الزائد كما يقال له”Overthinking”.

بين الحين والحين ورغم البحث فقد سمعنا كثيراً عن بعض الوصفات الشعبية مثل استخدام بعض الأعشاب مثل: البابونج، بلسم الليمون ،زهرة العاطفة.

والكثير من الأعشاب التي لا دخل لها ولا تساعد على النوم حتى إنما هي شيء يفيد الجسد، كما نقول باللغة العامية ” أن مانفعت ماضرت”.

ولكن علمياً هناك عوامل أخرى تساعد على النوم في دقائق وذلك ليس بسحر!

درجات حرارة المكان، الاستحمام بالماء الساخن، ممارسة بعض الرياضة، والاسترخاء قبيل النوم.

كما أثبتت الدراسات العالمية إن وجود ضوء عالي فالمكان ذلك لا يجعل الجسم يسترخي أبداً,ولن ننسى أن القراءة قبل النوم والبعد عن إضاءة هواتفنا الذكية الصديقة يساعد ايضاً في النوم بشكل أفضل.