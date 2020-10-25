ربّ ضارةٌ نافعة !! أسماء سعد

ودّع العالم سنة 2019، مستقبلين عاماً جديد على أمل أن يكون أفضل من حيث الإنجاز والإبداع والتخطيط بشكل مختلف عن العام السابق، لكن مع بداية شهر يناير الماضي من العام الجديد 2020 شهدنا زخماً كبير من الأحداث الساخنة المتتالية من فيروس كورونا المستجد الذي يعد الحدث الأبرز لهذا العام وغيرها من الأحداث والكوارث الطبيعية.

وأطلق البعض من أفراد المجتمع اسم سنة كورونا أو سنة المصائب وغيرها من المسميات التشاؤمية بسبب الأحداث التي توارت على الدول، وتسببت بأذى نفسي كبير لدى أفراد المجتمع من حيث فقدهم لأحبابهم وعزلتهم في منازلهم وتغيير روتين حياتهم المفاجئ، ولكن مع الأسف وجدت من يشتم ويسب السنة ويتمنى زوالها بسرعة، ولكن البعض نسى أو تناسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار”. وفي رواية:” لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر”.

وعلى الرغم من وجود تلك الأحداث والكوارث والمصائب لكن هذه السنة تسمى بسنة “استشعار النعم”، حيث أن هناك جانب كبير من الإيجابية، ومنها توقف الكثير من المصانع في تلويث الهواء من انبعاثاتهم لثاني أكسيد الكربون ساعد على تعافى طبقة الأوزون.

وأيضاً من فوائد العزل المنزلي التقارب الأسري والفكري بين الأبناء والآباء، والذي كان مهملاً في بعض الأسر بسبب نمط الحياة المتسارع والانشغال بالأعمال، ساعدت الانسان بأن يأخذ قسط من الراحة وعدم التفكير بأعمال المنظمة التي يعمل بها، ووجدنا ان هناك الكثير من افراد المجتمع اغتنموا الفرصة العزل في تطوير قدراتهم المعرفية والعلمية وإكمال دراستهم بالطرق الحديثة، وهذا بجانب الانخفاض الملحوظ في مصاريف الأسر على الكماليات من أكل المطاعم والتسوق والهدايا غيرها، و المنفعة الاقتصادية التي قدمها الشعب في تعزيز السياحة الداخلية.

وعلى الرغم من وجود تلك النعم إلا أن هناك نعمةً عظيمة وهي العيش في أمن وامان مُستدام لا قلق فيه ولا خوف في دولةً تهمها صحة الانسان وسعادته فوق كل شيء.

لذلك على الانسان أن يستشعر بالنعم التي أعطاها الله، حاول بأن تدرب نفسك على استشعار النعم في كل شيء، قال الشاعر محمود الوراق:

إذا كان شكري نعمة الله نعمةً علي له في مثلها يجب الشكر

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر

إذا عم بالسراء عم سرورها وإن خص بالضراء أعقبها الأجر.