لقاء ” كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي ” مع المصور الصحفي المدرب/ هاني المزيني

الأحد, 25 أكتوبر⋅9:15 ‏ – 11:00 م

الوصف: دوت الخليج – خطة التدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام

https://us04web.zoom.us/j/76504645666?pwd=NG5TenJaV2R2eW85a1R4WTI2ZjZyZz09‏