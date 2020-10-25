لقاء ” كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي ” مع المصور الصحفي المدرب/ هاني المزيني

الأحد, 25 أكتوبر⋅9:15 ‏ – 11:00 م

الوصف: دوت الخليج – خطة التدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام is inviting you to a scheduled Zoom meeting. https://us04web.zoom.us/j/76504645666?pwd=NG5TenJaV2R2eW85a1R4WTI2ZjZyZz09‏

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