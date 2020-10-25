الافتتاحية :

هل فكرنا في كل ما يعمله الأنسان في حياته.. هناك مَلكيِّن مَلكٌ يرصدُ الحسناتِ ومَلكٌ آخر يُرصد السيئات …!! فأي الكفتين ترجح!! … مزيج من أعمالنا …عباداتنا.. صلاتنا… وزكاتنا وإحساننا إلى من حولنا.. رحمتنا بالفقراء في السؤال عنهم وتقديم مساعدتهم دون ذل أو حاجة..

لا يغُرنا كم أرصدتنا في البنوك.. فهو متاع زائلٌ.. وليل عامرٌ وقبل شروق فجرهِ يقولون توقف النبضُ وتحول خطُ الحياةِ مستقيماً إلى خطٍ عائمٍ لا أنفاسَ ولا ردودَ على نغماتِ محبيه.. يسقطُ اسمه ويقولون هاتوا الجثة.. وادفنوها.. لحظات تفكير عميقة!! نعم يجب أن نفكر بها جيداً.. لنبتهِل إلى خالقنا بدعائنا … بأن يرحمنا ويشفي مرضانا .. الجائحة افقدتنا الكثير من مُحبينا.. في التواصل معهم … في مقابلتهم.. في النظر إلى ابتسامتهم الجميلة.. رحلوا وغابوا عن أعيننّا.. لكن أروحهم تدور حُبلى في مخيلاتنا … أجملُ ما فيها هو أنهم كانوا يصنعون لنا طقوساً من الفرح رغم معاناتهم مع مرضهم.. هُم يدركون أنهم راحلون.. ونحنُ نُدرك أننا سنلحقهم سنة الله الكونية التي فطرها على ابن ادم … هكذا هي الحياة نهايتها الملك لله رب العالمين, عظم شانه في علاه .

أدبيًا :

الجزاء من جنس العمل هي سنة إلهية وقاعدة عدلية شريفة ومعناها أن جزاء العمل من جنس عمله إن خيراً فخير، وإن شراً فشر “جزاءً وفاقا “وهي نفسها ” كما تُدين تُدان ”

ولعلنا نسرد لكم هذه القصة القصيرة فقد اعتاد أحـد المزارعـين الحصـول على جائزة كلما شـارك بمســابقة الذُرة والبذور السنوية، ومختصر قولها ” أنه كان يعطي البذر الجيد لجيرانه وهم ينافسونه في المسابقة وكانت الرياح تنقلها إلى مزرعته، فتثمر له أجود الثمار , فهذا المزارع يدرك جـيداً ” كيف تتفاعل الأشــياء مع الحـياة “فهـو لا يستطيع أن ينتج محصـولا جيداً إلا إذا عاون جيرانه على إنتاج محصول جيد.. إذن .. فسعادة الفرد من سعادة الكل … والجزاء من جنس العمل”

وجدانيًا :

الجَزاء بفتح الجيم هي المكافاة والثواب والعقاب , فمِمّا يكون من التقدير والعطاء أن نقدر من يقدر هذا الجزاء , لنبدأ من حياتنا الأولية فالطفل الصغير يجب أن يكافأ , يجازى, يهدى , فالجزاء ليس عطاءًا فقط بل هو ابتسامة قُبلة على الجبين , تلك القُبلة التي محت كثيراً من الأحزان والأتراح وأدخلت جملة من الأفراح على مُحيانا , وتلك القُبلة التي كانت طاقة وعرفاناً إلى نهاية العُمر , فالغرسُ الصحيح يُفلحُ فَلاحهُ , والثمرةُ المباركةُ تُجنى حَصادُها , وسفينة الحياة تمضي بالجزاء , بالتقدير , فلا نستهين بذلك , وعلى النقيض الآخر هناك نوع من الجزاء وهو العقاب والمعاتبة على من نحب , فرفقاً بهم , رفقاً لمشاعرهم , نعاتبهم بحب ٍ وصدقٍ لمصلحتهم , وتوددٍ جبراً لخواطرهم دون تجريح أو تنغيص أو طعنات في القلب, فمشاعرهم أعظم ما يملكون فلا نحاول مساسها أياً كانت القضيّة … ولنترك كل شيء جميل في قلوبهم ..

تاريخيًا :

قصص الجزاء وجنس العمل كثيرة فهي تعطي لنا مؤشرات كبيرة بأن الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء على العمل، إن قدم خيرًا رجع النفع إليه وإن قدم شرًا كان ذلك وبالًا عليه , فهذا النمرود بن كنعان الذي قال: أنا أحيي وأميت، وظل مئات السنين يقول للناس: أنا ربكم الأعلى ويتكبر عليهم، سلط الله عليه بعوضة دخلت في أنفه ” ومن المعروف أن الأنف رمز العزة والشموخ ” ثم تسللت إلى دماغه فسببت له وجعاً كان لا يشعر براحة إلا إذا ضربه من حوله بالنعال والمطارق على رأسه .

علميًا :

الجزاء له عدة معان ومنها المعاني الحديثة التي تحتوي على ما يقصد به الجزاء الاجرائي بأنه الأثر القانوني المترتب على مخالفة العمل الإجرائي , ويندرج تحت الأعمال الإجرائية المعيبة مما يقضي فرض أحد الجزاءات الإجرائية وهي تختلف باختلاف العيوب التي يمكن أن تصيب العمل الإجرائي وهو بوصفة وسيلة فعّالة على ما يتضمنه من ردع له وزجر وإنذار لغيره.

ثقافيًا:

لو اطلعنا على أبرز الموضوعات التي تحدثت عن الجزاء من جنس العمل لوجدنا في هذا الموضع العديد من المجلدات والقصص والأشعار الأدبية ومنها ما كان مؤثراً ومقنعًا للنفس البشرية يقول أبو الطيب المتنبئ

وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من ما له جهد

ويقول عز الدين شكري , فشير

لا كنت ضد أحد ولا مع أحد، وهذا جزاء المحايدين.

وتقول شيماء فؤاد

امتحانات القلوب شاقة ولكن الجزاء وفيـر.

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رئيس التحرير :

عماد الصاعدي