معرض The Big 5 Saudi يعلن عن انتقاله إلى الرياض في دورة 2021

أوصاف الفارس

أعلنت الشركة المنظمة، دي إم جي إيفنتس، أن دورة 2021 من معرض The Big 5 Saudi ستُقام في الفترة من 24 إلى 27 مايو 2021 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

سيسهم الانتقال إلى عاصمة المملكة في جعل المعنيين بالمجال أقرب إلى قلب سوق المشاريع السعودية التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي.

سيتم تنفيذ مجموعة إرشادات الصحة والسلامة “All Secure” من دي إم جي إيفنتس في هذا الحدث لضمان صحة جميع المشاركين وسلامتهم.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020: أعلنت دي إم جي إيفنتس، الشركة المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi، أن الحدث الرائد في مجال البناء والتشييد سينتقل إلى الرياض في عام 2021. ومن خلال انعقاد فعالياته الآن في العاصمة، يمكن لهذا الحدث أن يعزّز بفعالية علاقات الأعمال الحيوية وأهداف رؤية السعودية 2030، مع دعم جهود التعافي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعليقًا على انتقال المعرض، قال بن غرينيش، نائب الرئيس الأول لشركة دي إم جي إيفنتس: يسعدنا تأكيد المواعيد الجديدة لمعرض The Big 5 Saudi، وكذلك الإعلان عن أن هذا الحدث ستنعقد فعالياته في الرياض لأول مرة في عام 2021. وفي هذا الوقت الذي تتغيّر فيه المشاريع الإنشائية ومشهد الأعمال بشكلٍ سريع، نتطلع إلى توفير بيئة آمنة حيث يمكن للأوساط المعنية بالبناء والتشييد التواصل وتدشين الأعمال ودفع عجلة النمو.

ونأمل أن يكون للمناقشات والشراكات التي تحدث في هذا المعرض تأثير طويل المدى على النظرة المستقبلية لسوق المشاريع السعودية التي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار أمريكي”.

ويعود حدث The Big 5 Saudi في عام 2021 بمصاحبة معارض جديدة تنعقد معه في الموقع نفسه وفعاليات إضافية تهدف إلى تمثيل مجال البناء والتشييد بالكامل والاحتفاء به. وإلى جانب سبعة قطاعات عامة لمنتجات البناء والتشييد، يقدّم الحدث أيضًا المعارض التالية.