توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل إصابة 323 جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 335 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 344875 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 331330 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5296 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :