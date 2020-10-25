طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية ذاتيا

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عمر شويل - جدة لا شك أن أكثر الخدمات التي يستفيد منها المواطنون والوافدون إلى السعودية، هي التي تُقدمها وزارة الداخلية، ومنها تجديد بطاقة الهوية الوطنية للرجال والنساء السعوديين، سواء من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في جميع المناطق والمدن في المملكة أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، إذ يجري ذلك في دقائق معدودة وعلى مدار الساعة، ودون الحاجة إلى إهدار الوقت والجهد في زيارة الوزارات والهيئات الحكومية.

وتُعد هذه الهوية، هي الوثيقة الرسمية لإثبات شخصية المواطنين في المملكة، ولا بد من إصدارها، حينما يبلغ المواطن سن 15 سنة، ليتمكن من خلالها من إجراء جميع الخدمات، إذ تبلغ صلاحيتها نحو 10 سنوات، لكنه من الضروري تجديدها خلال 6 أشهر قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يجري تطبيق غرامة.

طرق تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وننشر من خلال موقعنا، طرق تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات، من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في مناطق ومدن عديدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية:

في البداية، لا بُد من الذهاب إلى أقرب جهاز لتحديث البطاقة.

ثم نقوم بإدخال البطاقة القديمة في المكان المخصص لها في الجهاز.

يحري بعد ذلك، التقاط الصورة الشخصية بالوقوف في المكان المخصص أمام الكاميرا المثبتة في الجهاز.

الخطوة التالية، لا بد من إجراء التحقق من البصمة عبر وضع الإصبع في الماكينة، وذلك في المكان المخصص لذلك.

أخيرًا، بعد دقائق من الانتظار، يجري إصدار البطاقة، واستخراجها من الماكينة.

كيفية استعلام عن صلاحية الهوية عبر أبشر

وقبل إصدار الهوية، من الممكن أن يستعلم المواطن أو المواطنة في السعودية عن صلاحيتها، إلكترونيًّا، وبكل سهولة، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية: