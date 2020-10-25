نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجارة الأوبشن في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرغم من عدم سماح السوق المالية السعودية تداول بممارسة تجارة الأوبشن حتى الآن إلا أن تجارة الاوبشن في السعودية من الممارسات المعترف بها شرعًا ونظامًا في أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية والبريطانية.

ما هي تجارة الأوبشن؟

تجارة الخيارات الثنائية أو Option Trade هي أحد أدوات البيع والشراء في الأسواق المالية أو في سوق العقارات وهي تجارة مربحة بشكل كبير إذا ما أحسن المستثمر اختيار الورقة المالية أو السهم الذي يستثمر فيه.

عناصر عملية بيع الأوبشن

بيع الأوبشن يتضمن وجود 4 عناصر أساسية وهي :

البائع.

المشتري.

صاحب الأوبشن.

السلعة والتي قد تكون أسهم أو سندات أو عقارات.

طريقة تجارة الأوبشن

تعتمد تجارة الأوبشن على المفاضلة بين الفرص التي يمتلكها البائع ومدى قدرته على تحقيق الربح من الصفقة التي يبرمها ولفهم هذا الوضع إليكم المثال التالي :