نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجارة الأوبشن في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالرغم من عدم سماح السوق المالية السعودية تداول بممارسة تجارة الأوبشن حتى الآن إلا أن تجارة الاوبشن في السعودية من الممارسات المعترف بها شرعًا ونظامًا في أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية والبريطانية.
ما هي تجارة الأوبشن؟
تجارة الخيارات الثنائية أو Option Trade هي أحد أدوات البيع والشراء في الأسواق المالية أو في سوق العقارات وهي تجارة مربحة بشكل كبير إذا ما أحسن المستثمر اختيار الورقة المالية أو السهم الذي يستثمر فيه.
عناصر عملية بيع الأوبشن
بيع الأوبشن يتضمن وجود 4 عناصر أساسية وهي :
- البائع.
- المشتري.
- صاحب الأوبشن.
- السلعة والتي قد تكون أسهم أو سندات أو عقارات.
طريقة تجارة الأوبشن
تعتمد تجارة الأوبشن على المفاضلة بين الفرص التي يمتلكها البائع ومدى قدرته على تحقيق الربح من الصفقة التي يبرمها ولفهم هذا الوضع إليكم المثال التالي :
- نفترض أن أحد الأشخاص في لندن يملك عقارًا قيمته 100 مليون ريال وعرضه للبيع.
- تقدم للشراء أحد الأشخاص وبعد الاتفاق على السعر قام بدفع مقدم الشراء بواقع 20 مليون ريال مثلًا على أن يتم استكمال قيمة الصفقة خلال شهر أو أي مدة مع وضع شرط جزائي على الطرفين في حال الإخلال ببنود الاتفاق.
- هنا تم إبرام عقد ابتدائي للبيع حيث يكون الطرف الأول ملزم ببيع العقار إلى المشتري الذي دفع جزء من قيمة العقار بحلول الشهر لكن في المقابل فإن المشتري يمكنه العدول عن الشراء وطلب إلغاء الصفقة وتحمل الخسارة التي قد يفرضها عليه البائع والمتمثلة في الشرط الجزائي .
- بدلا من إلغاء العقد يبحث المشتري عن مشتر جديد يشتري العقار بدلًا منه على أن تحمل هو جزء من الخسارة فبدلا من خسارة الدفعة المقدمة كلها حال إلغاء العقد يخسر جزء من المقدم ويتنازل عنه طواعية للمشتري الجديد بحيث يكون سعر العقار مثلا 100 مليون ريال لكن المشتري الجديد سيدفع 90 فقط والمشتري القديم يتنازل عن 10 مليون ريال ويحصل على 10 مليون من إجمالي الدفعة المقدمة.
- في بعض الحالات قد يظهر مشتر ثالث للعقار لكنه يعرف أن شخصًا سبقه بدفع المقدم فيذهب إليه ويساومه على التنازل عن العقد لصالحه ويدفع له مبلغ فوق المقدم الذي دفعه للبائع ويحصل هو على الصفقة وهنا المشتري حقق ربحًا عكس الحالة الأولى.
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