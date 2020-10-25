موهوبي همة يدشنون جدارية بيئتنا جميلة بسلوكنا بالمنتزه الأحساء الوطني

دوت الخليج – الأحساء قام فريق همة لذوي الاعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية باليحيى والمسعودي برحلة ترفيهية لمنتزه الأحساء الوطني . وقد قام موهوبي الفريق بتدشين لوحة جدارية داخل المشروع بعنوان ( بيئتنا جميلة بسلوكنا ) وقدمت اللجنة بجزيل الشكر والتقدير لمدير المنتزه الأحساء الوطني المهندس عبدالعزيز بن نايف الكليب المغيرة.

والجهاز الاداري التابع للمشروع على الحفاوة والتسهيلات التي قدموها للفريق.

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