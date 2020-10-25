دوت الخليج – منار علي
في لفتة إنسانية وبمبادرة تنموية تعليمية لدعم التعليم عن بعد، قدمت مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية أكثر من 200 جهاز لوحي للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع تعليم الأحساء وتعليم الدرعية، وذلك ضمن ” مبادرة نورة بنت محمد الموسى لدعم التعليم عن بعد”.
وأوضح الأستاذ عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للمؤسسة بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنمية المجتمع وتمكين ذوي الدخل المحدود وضمان حقهم في الحصول على التعليم في ظل جائحة كورونا، خاصة بعد أن تقرر تمديد التعليم عن بعد طوال الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا حرص المؤسسة على تتبع احتياجات المجتمع في مختلف المجالات وتأمينها بالشكل الذي يكفل لأفراده الحياة الكريمة والفرص العادلة خاصةً في الظروف الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية مؤسسة خيرية مانحة وداعمة تعنى بالخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتطويرية والتنموية، يقدمها فريق مؤهل لتنفيذ مبادراتها التنموية، وتنطلق مشاريعها ومبادراتها من رؤيتها الطموحة للريادة في العطاء من خلال تحقيق الأعظم أثرًا والأكثر استدامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الراشد الإنسانية” تتبرع بأكثر من 200 جهاز لوحي لطلاب الاحساء والدرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.