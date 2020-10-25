“الراشد الإنسانية” تتبرع بأكثر من 200 جهاز لوحي لطلاب الاحساء والدرعية

دوت الخليج – منار علي

في لفتة إنسانية وبمبادرة تنموية تعليمية لدعم التعليم عن بعد، قدمت مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية أكثر من 200 جهاز لوحي للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود بالتنسيق مع تعليم الأحساء وتعليم الدرعية، وذلك ضمن ” مبادرة نورة بنت محمد الموسى لدعم التعليم عن بعد”.

وأوضح الأستاذ عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للمؤسسة بأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنمية المجتمع وتمكين ذوي الدخل المحدود وضمان حقهم في الحصول على التعليم في ظل جائحة كورونا، خاصة بعد أن تقرر تمديد التعليم عن بعد طوال الفصل الدراسي الحالي، مؤكدًا حرص المؤسسة على تتبع احتياجات المجتمع في مختلف المجالات وتأمينها بالشكل الذي يكفل لأفراده الحياة الكريمة والفرص العادلة خاصةً في الظروف الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية مؤسسة خيرية مانحة وداعمة تعنى بالخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتطويرية والتنموية، يقدمها فريق مؤهل لتنفيذ مبادراتها التنموية، وتنطلق مشاريعها ومبادراتها من رؤيتها الطموحة للريادة في العطاء من خلال تحقيق الأعظم أثرًا والأكثر استدامة.