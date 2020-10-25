نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض للمتقاعدين بنك الراجحي بتسهيلات كثيرة وإمكانية خفض قيمة الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض للمتقاعدين بنك الراجحي ذات مرونة لا مثيل لها في الإجراءات والتعامل وتيسير الأمور على العملاء، يقدم المصرف مجموعة من القروض الميسرة مع إعطاء إمكانيات عديدة للعميل بحيث يتمكن من الحصول على تمويل إضافي إذا رغب في ذلك، كما أتاح تلك الحلول التمويلية للسعوديين والمقيمين بهدف النهوض بالمصرف إلى أعلى مستوى في توفير الخدمات المصرفية، ليس هذا فقط بل خصص مباشر الراجحي لكي يتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات وأنتم في أماكنكم توفيراً للوقت والجهد وإنجاز المهام، كما أتاح أيضاً الحصول على القرض بطريقة إلكترونية سواء عبر الموقع أو من خلال المباشر للأفراد.

مزايا قرض للمتقاعدين بنك الراجحي

خصص مصرف الراجحي عدة منتجات تمويلية من أجل توفير الحلول السريعة للمشاكل المالية التي تقابل الشخص في حياته، وكل منتج تمويل من المعروض يحمل مزايا عديدة على النحو التالي:-

هذا التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

الحصول على تمويل بموافقة سريعة.

قرض يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

إعطاء فترة سماح لتحويل المعاش إلى المصرف.

فترات السداد تصل حتى 5 سنوات مع تيسير الإجراءات.

إعادة الجدولة بعد التقاعد.

إمكانية خفض قيمة الأقساط لكي يتمكن العميل من تعديل قيمة الدفعات.

متاح تمويل للسعوديين والمقيمين.

حاسبة القروض بنك الراجحي

من خلال حاسبة القرض الإلكترونية تقدر أن تحسب قيمة المبلغ الذي يتيحه البنك للحصول عليه وقيمة القسط الشهري وفترات السداد أيضاً، فيما وفر الراجحي بخلاف كل هذه الخدمات الاتصال عبر أرقام الراجحي على (966114603333+) للعملاء الحاليين، وعلى رقم (8001241222) للعملاء الجدد.

شروط الحصول على قرض للمتقاعدين بنك الراجحي

لابد من تحويل المعاش إلى مصرف الراجحي.

ألا يتجاوز عمر المقترض عن 65 عاماً عند سداد آخر قسط في القرض.

كيفية تقديم طلب قرض للمتقاعدين

تعبئة نموذج الطلب عبر موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

المستندات المطلوبة :-

صورة من بطاقة الهوية / الإقامة سارية المفعول.

تفاصيل المعاش.

الرسوم المقررة للحصول على قرض المتقاعدين من الراجحي