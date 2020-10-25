نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الرياض للمقيمين 1442 حد تمويلي عالي لجميع الفئات بشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض لعملائه من الأفراد المقيمين في أراضي المملكة برنامج تمويل شخصي مميز لكل الفئات العاملة، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الشركات شبه الحكومية أو أصحاب الوظائف المهنية المتخصصة، وتجمع كل البرنامج التمويلية المقدمة من البنك عدد من المميزات مثل الإجراءات الميسرة الغير معقدة، وإمكانية الحصول على موافقة فورية علي طلب التمويل بمجرد استكمال الإجراءات، وكذلك هامش الربح التنافسي الذي يقدمه البنك مع أقساط مريحة لمدة 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي للمقيمين من بنك الرياض

تختلف الشروط والمتطلبات التي يلزم توافرها في العميل في كل برنامج تمويلي ما بين عملاء القطاع العام والخاص وغيرها , وسوف نعرض في السطور التالية اهم الشروط المطلوبة في كل برنامج تمويلي علي حدا، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على التمويل.

شروط تمويل بنك الرياض للمقيمين العاملين في القطاع الحكومي

يشترط تمويل بنك الرياض لموظفي القطاع العام عدد من المتطلبات هي:

يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى شركات القطاع العام على ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن ستة أشهر.

ألا يقل الراتب الشهري عن 5 ألاف ريال سعودي ولا يقل عمر العميل عن 22 عام.

يشترط أيضا خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض مع إيداعه لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

شروط القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص

يشترط تمويل بنك الرياض لموظفي القطاع الخاص عدد من المتطلبات هي:

يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى شركات القطاع الخاص، على ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يتراوح الراتب الشهري ما بين 8 ألاف و15 ألف ريال سعودي، ولا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن شهر واحد في حالة أن الراتب الشهري يتجاوز 15 ألف ريال سعودي.

يجب ألا يقل لراتب الشهري بأي حال من الأحوال عن 8 ألاف ريال سعودي، ولا يقل عمر العميل عن 22 عام.

يشترط أيضا خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض مع إيداعه لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

برنامج التمويل الشخصي للموظفين العاملين في قطاع الشركات الكبرى

يشترط قرض بنك الرياض للمقيمين من موظفي الشركات الكبرى عدد من المتطلبات هي:

يجب أن يكون العميل على رأس العمل بإحدى الشركات الكبرى المعتمدة، على ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يتراوح الراتب الشهري ما بين 5 ألاف و15 ألف ريال سعودي، ولا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن شهر واحد في حالة أن الراتب الشهري يتجاوز 15 ألف ريال سعودي.

يجب ألا يقل الراتب الشهري بأي حال من الأحوال عن 5 ألاف ريال سعودي، ولا يقل عمر العميل عن 22 عام.

يشترط أيضا خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض مع إيداعه لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

تمويل بنك الرياض لأصحاب الوظائف المهنية المتخصصة

يشترط قرض بنك الرياض لأصحاب الوظائف المهنية المتخصصة عدد من المتطلبات هي:

يجب أن يكون العميل علي راس العمل بإحدى الوظائف المهنية المتخصصة مثل الصيادلة والمهندسين والمحاميين وغيرهم.

يجب ألا يقل لراتب الشهري بأي حال من الأحوال عن 8 ألاف ريال سعودي.

يشترط خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض مع إيداعه لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

المستندات المطلوبة وطريقة التقديم على القرض

ويمكن التقدم لطلب التمويل الشخصي للمقيمين والمقدم من بنك الرياض من خلال التوجه للموقع الرسمي للبنك عبر تمويل المقيمين بنك الرياض، وتعبئة نموذج الطلب ثم زيارة اقرب فرع للبنك مع تجهيز المستندات التالية:

أولا نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو بطاقة إثبات الهوية للمقيم سارية الصلاحية. خطاب تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل. خطاب تعهد معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب الشهري لبنك الرياض.

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن كافة برامج التمويل الشخصي والقروض المتاحة لدى بنك الرياض للمقيمين، واستعرضنا معا شروط الحصول على تمويل بنك الرياض 1442 للمقيمين، وكذلك المستندات المطلوبة وطريقة تقديم طلب الحصول علة قرض بنك الرياض الشخصي للمقيمين.