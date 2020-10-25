نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 لأداء الاختبارات النهائية وتقييم العملية التعليمية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 لأداء الاختبارات النهائية للطلبة والطالبات في المملكة بكافة المراحل الدراسية من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث تُعد تلك المنصة من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي منذ بداية العام الدراسي الحالي، لمساعدة الطلاب في إدخار كافة الطرق للتعليم عن بُعد بطريقة مُيسرة وسهلة، خوفًا من النزول إلى المدارس والاختلاط بين الطلاب وانتقال وباء كورونا بينهم.

تسجيل دخول منصة مدرستي 1442

سعت منصة مدرستي الإلكترونية منذ بداية إطلاقها إلى تحقيق بيئة شبيهة بالمدرسة، فهي تهدف إلى إثبات الحضور والغياب للفصول الدراسية التي يتم تقديمها إلكترونيًا بنفس الطريقة التي يتعامل بها الطالب في المدرسة، مع تخصيص درجات مُحددة لأعمال السنة لإثبات حضور الطلاب، وأيضًا درجات للسلوك والانتظام والتقدير والاستيعاب، وذلك كله يتم تسجيله إلكترونيًا بواسطة المنصة.

مميزات منصة مدرستي

تُعد منصة مدرستي الإلكترونية من المنصات التعليمية المميزة التي تم إنشاؤها من قبل وزارة التعليم وساعدت بشدة في الأوقات الصعبة التي تُعاني منها البلاد حاليًا لانتشار وباء كورونا، مع قنوات عين التعليمية لنقل المواد الدراسية كنوع من الوقاية للطلبة والطالبات وأولياء الأمور من التجمع في مكان واحد يضم الكثير من الأفراد، ويمكن التسجيل من خلال تطبيق توكلنا الذي تم تنزليه على الهواتف المحمولة بداية من أزمة كورونا لإتخاذ تقارير الذهاب والانتقال بين المدن.

خطوات التسجيل في المنصة

يمكن لكافة الطلبة والطالبات في المملكة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية من خلال عمل حساب جديد للطالب، ويكون ذلك بإتباع الخطوات التالية :

الضغط على منصة مدرستي عبر الإنترنت.

اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد.

كتابة اسم المستخدم المتواجد في نظام نور التعليمي.

كتابة الرقم السري الخاص بنظام نور أيضًا.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على زر التسجيل لإتمام التسجيل الجديد.

فتح تطبيق توكلنا بواسطة ولي الأمر أو الطالب من أجل تنشيط جميع بيانات الحساب والبدء في مُتابعة العملية التعليمية فورًا.

تسجيل حضور منصة مدرستي

يجب على كافة الطلبة والطالبات الاهتمام بتسجيل الحضور يوميًا في كافة الحصص الدراسية على المنصة، علمًا بأن نسبة الحضور والغياب تُؤثر على النتائج النهائية للاختبارات الخاصة بالطلاب، ويمكن تسجيل الحضور عن طريق :