وزير الصحة يزور مركز دايبيتر بالأحساء المتخصص بعلاج ومتابعة مرضى السكر

الأحساء _افراح العتيق _تصوير نوره المهيني قام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد الموافق 25/10/2020 بزياره لمركز دايبيتر بالأحساء المتخصص بعلاج ومتابعة مرضى السكر النوع الاول للأطفال للاطلاع على سير العمل والاستماع لمقترحات العاملين بالمركز Diabeter هو مركز معتمد متخصص في تقديم رعاية شاملة وفردية للأطفال والشباب الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول. يقع مقره الأصلي في هولندا والآن بوجوده في المملكة العربية السعودية يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة في مرض السكري في أوروبا، ويقوم العاملون به حاليًا برعاية آلاف المرضى.

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