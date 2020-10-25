معالي وزير الصحة .. يشكر مدير صحة الأحساء السابق ضمن زيارته التفقدية للمنشآت الصحية

الأحساء – جاسم العبود
قَدم معالي وزير الصحة الدكتور “توفيق بن فوزان الربيعة” شكره وتقديره إلى مدير صحة الأحساء السابق الأستاذ “عبدالحميد بن عبدالله العمير” وذلك لانتهاء تكليفه وتقديراً لجهوده المبذولة، التي ساهمت في تطوير بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى المحافظة.
جاء ذلك ضمن جوله تفقديه قام بها معالي وزير الصحة للمنشآت الصحية في الأحساء، اليوم الأحد ٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ ، شملت مركز ديابيتر، ومستشفى الولادة والأطفال، كما تفقد مركز صحي شمال المبرز في مقره الجديد واطمأن على سير العمل فيه.
بدوره قدم “العمير” شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذه المبادرة والإهداء.
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