“مؤسسة النقد”: أرباح المصارف التجارية في المملكة بلغت أكثر من 50 مليار ريال العام الماضي

بلادي – الرياض :بلغت أرباح المصارف التجارية العاملة في المملكة عام 2019 نحو 50.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.5% عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السنوي الـ 56، حول التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة، فإن عدد العاملين في القطاع المصرفي في العام نفسه، سجل ارتفاعاً نسبته 0.1% ليبلغ 47.181 موظفاً وموظفة 94.3% منهم سعوديون.
وأشار التقرير إلى أن عمليات السحب المنفذة عبر الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى” في عام 2019 بلغت 983 مليون عملية، وصلت السحوبات فيها إلى 468.8 مليار ريال.
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