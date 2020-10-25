“التقاعد” تُودع أكثر من 6.7 مليار ريال في حسابات عملائها لشهر أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرف المعاشات التقاعدية اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أكتوبر، حيث أودعت في حسابات العملاء البنكية لهذا الشهر 6.7 مليار ريال، صرفت لأكثر من 1.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.
يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.
وجددت “التقاعد” دعوتها لعملائها للاستفادة من قنوات الخدمة الإلكترونية والإجابة عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 – 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.
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