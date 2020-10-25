بلادي – الرياض :استضافت قاعدة الملك فهد الجوية، حفل تخريج الدورة التعريفية الأولى لضباط الصف القياديين من مدرسة ضباط الصف. وتعد هذه الدورة واحدة من الدورات التي تهدف إلى تطوير ضباط الصف القياديين بالقوات الجوية. حضر الحفل مسؤولون في القوات الجوية كما كُرم عددٌ من ضباط الصف المتميزين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخريج الدورة الأولى لضباط الصف القياديين بالقوات الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.