“الصحة”: انخفاض مؤشر الحالات الحرجة بأكثر من 9% عن معدلات الأسبوع الماضي

بلادي – الرياض :أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، أنه من الملاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، حيث انخفض بما يتجاوز 9% عن معدلات الأسبوع الماضي.
وأفاد في المؤتمر الصحفي المخصص حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن منحنى حالات الإصابة المؤكدة لا يزال في مستوى منخفض مع استمرار سرعة نزول تسجيل الحالات.
وأضاف أن المملكة بدأت في دخول مستوى مستقر ومتذبذب في منحنى تسجيل الحالات، تزامناً مع الموجات العالمية الجديدة للفيروس ما يضع مسؤولية على الأفراد بالتمسك والالتزام بالتدابير الاحترازية.
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