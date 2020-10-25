8 شهادات عالمية للمتدربين في دبلوم السياحة والضيافة من جامعة أم القرى

بلادي – الرياض :كشف عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، الدكتور علي الشاعري، عن حصول المتدربين في “الدبلوم التنفيذي للسياحة أو الضيافة” على 8 شهادات عالمية معتمدة.
ومن أبرز هذه الشهادات المعهد الدولي لتحليل الأعمال IIBA ومدرسة برشلونة للسياحة والضيافة وفن الطهي CETT، بالإضافة إلى إنترتيك لضمان الجودة الشاملة وكريستال للمعايير الدولية.
ويحصل المتدرب على الشهادة المعتمدة التي يمنحها المعهد في هذا المجال، وتؤهله ليصبح أحد الكوادر الوطنية في قطاعي الفنادق والمطاعم.
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