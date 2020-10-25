القصبي: اتفاقيات البن السعودي ستسهم في تسويقه عالمياً

بلادي – الرياض :أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم (الأحد) بين الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي، ستسهم في فتح آفاق جديدة للمنتج.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ستنقل المنتج إلى مراحل تجارية مستدامة عبر تسويقه محليًا وعالميًا.

يُذكر أن الاتفاقيات تستهدف إبراز 3 علامات تجارية على الأقل تحمل الإرث التاريخي الممتد لأكثر من 300 عام في زراعة البن بالمملكة.