نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة ادعم ناديك لدعم الأندية السعودية عبر البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة ادعم ناديك عبر البنك الأهلي التجاري هي مبادرة لدعم الأندية السعودية التي تشارك في دوري خادم الحرمين الشريفين، وتسعي الأندية والبنك الأهلي من خلال تلك المبادرة إلى زيادة موارد الأندية وتنويعها عن طريق الدعم المادي من قبل الجماهير، مما يؤدي إلى زيادة المداخيل المالية التي تساعد الأندية على دفع التزاماتها ومستحقات لاعبيها ومدربيها، وذلك من أجل تطور النادي اجتماعياً ورياضياً بمساهمات المشجعين، ويربح المشجع نقطتين في برنامج لك التابع للبنك يمكن استبدالها بعروض السفر، أو تذاكر الحجز، أو مكافآت مالية مباشرة

مبادرة ادعم ناديك البنك الأهلي التجاري

شروط المبادرة

يجب أن يكون المشجع عميل لدى البنك الأهلي التجاري يحمل بطاقة الأهلي الائتمانية أو بطاقة الأهلي مسبقة الدفع . يجب أن تكون البطاقة سارية الصلاحية وضمن برنامج لك. يجب أن يقوم المشجع بإيداع مبلغ مائة ريال على الأقل حتى يكون مستحق لإضافة النقاط واستبدالها. لا يوجد حد أقصى للإيداع ولكن الحد الأقصى للمكافأة التي سيحصل عليها المشجع هي 10 ألاف نقطة ضمن برنامج لك.

خطوات التقديم على مبادرة ادعم ناديك

من خلال موقع الأهلي أون لاين أو تطبيق الأهلي موبايل، يبدأ المشجع في خطوات استخدام مبادرة ادعم ناديك بالضغط على خيار الدعم من خلال “الهبة والوقف والإعانة “، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه. يقوم العميل باختيار “الحوالات” من الصفحة الرئيسية. يقوم العميل باختيار “هبة أو وقف أو إعانة ” من صفحة الحوالات. يقوم العميل باختيار حساب ناديه المفضل من القائمة، ثم يقوم بإيداع المبلغ. يقوم العميل بالضغط على موافق، ثم تأكيد العملية لتنفيذ عملية الإيداع.

يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه. يقوم العميل باختيار “الحوالات” من الصفحة الرئيسية. يقوم العميل باختيار “إدارة المستفيدين”، ثم يقوم بالضغط على “مستفيد في البنك الأهلي”. يقوم العميل بالضغط على أيقونة إضافة مستفيد، ثم يقوم بإدخال رقم الحساب والاسم المختصر، ثم يقوم بالضغط على موافق. يقوم العميل بالاتصال بالهاتف المصرفي لتنشيط حساب المستفيد، وبعدها يستطيع المشجع ايداع المبلغ.

مبادرة ادعم ناديك من خلال التحويل إلى حساب النادي عبر هاتف الأهلي المصرفي 920001000، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه، ثم يقوم باختيار الحسابات البنكية.اختر الحسابات البنكية . يقوم العميل باختيار التحويل من حسابه إلى حساب غير مسجل. يقوم العميل بإدخال رقم حساب النادي، وتأكيد العملية.

زيارة أحد فروع البنك الأهلي وإيداع المبلغ مباشرة إلى حساب النادي:

يقوم العميل أولا بتعبئة قسيمة الإيداع . يقوم العميل بعد ذلك بالتوجه إلى مكان الخدمة لتنفيذ عملية​ الإيداع.

قنوات تقديم الدعم​

يستطيع المشجع المشترك في مبادرة ادعم ناديك إيداع المبلغ المرغوب لدعم ناديه المفضل مباشرة، وذلك في الحساب المصرفي الخاص بالنادي لدى البنك الأهلي التجاري عبر إحدى الوسائل التالية:

تطبيق الأهلي موبايل للهواتف الذكية. هاتف الأهلي المصرفي. أحد فروع البنك الأهلي​. موقع الأهلي أون لاين.زيارة

قائمة الحسابات الجارية الخاصة بالأندية السعودية

نادي الهلال

رقم الحساب​ ​79502500000104. رقم الآيبان​​​ IBAN​ ​SA3110000079502500000104.

نادي الاتحاد

رقم الحساب 79502500000202. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA0410000079502500000202.

نادي الأهلي

رقم الحساب ​79502500000300. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA7410000079502500000300.

نادي النصر مبادرة ادعم ناديك

رقم الحساب ​79502500000409. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA4110000079502500000409.

نادي الشباب

​رقم الحساب 79502500000507. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA1410000079502500000507​.

نادي الاتفاق

رقم الحساب ​79502500000605. رقم الآيبان​​​ IBAN SA8410000079502500000605.

نادي القادسية

رقم الحساب ​79502500000703. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA57100000795025000007030.

نادي الفتح

رقم الحساب ​79502500000801. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA3010000079502500000801.

نادي الفيحاء

رقم الحساب ​79502500000910. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA9410000079502500000910.

نادي الفيصلي مبادرة ادعم ناديك

رقم الحساب ​79502500001002. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA3510000079502500001002.

نادي الرائد

رقم الحساب ​79502500001100. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA0810000079502500001100.

نادي التعاون

رقم الحساب ​79502500001209​. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA7210000079502500001209.

نادي الباطن

رقم الحساب ​79502500001307. رقم الآيبان​​​ IBAN ​SA4510000079502500001307.

نادي أحد مبادرة ادعم ناديك

رقم الحساب 79502500001405​. رقم الآيبان​​​ IBAN SA1810000079502500001405​.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة التفاصيل الخاصة بمبادرة ادعم ناديك، والتي يوفرها البنك الأهلي التجاري لمشجعي الأندية السعودية المشتركة في دوري خادم الحرمين الشريفين، وأوضحنا من خلال موضوعنا شروط الاشتراك في المبادرة وكيفية التقديم بالخطوات وعبر أكثر من طريقة يوفرها البنك الأهلي التجاري للاشتراك في مبادرة ادعم ناديك.