نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل بدون تحويل الراتب يصل إلى 750 ألف ريال من بنك الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل بدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي يقدمها بنك الجزيرة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة تناسب جميع العملاء،حيث يعتبر بنك الجزيرة أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل والذى يقدم منتجات تمويلية متنوعة ومختلفة بإمتيازات عديدة وخيارات للسداد ميسرة تساعد العميل في إختيار التمويل المناسب له،ويأتي تمويل بنك الجزيرة بدون تحويل الراتب ضمن العروض التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء بتأمين تكافلي مجاني يغطي المتبقي من قيمة التمويل في حالة وفاة وفاة العميل لا قدر الله أو العجز الكامل بسبب العمل،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الجزيرة للعملاء داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط التي وضعها البنك والواجب توفرها في المتقدمين من أجل الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة داخل المملكة العربية السعودية، كما سوف نوضح في هذا المقال رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة وخطوات الحصول على التمويل الشخصي من البنك،كما سوف نستعرض في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة داخل المملكة العربية السعودية.

خصائص التمويل الشخصي المقدم من بنك الجزيرة

يقدم بنك الجزيرة تمويل فوري بدون تحويل الراتب للعملاء من موظفي البنوك السعودية وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى سرعة أعطاء الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وسرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ،وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الجزيرة.

تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل حتى 750 ألف ريال سعودي. تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم بنك الجزيرة تأمين تكافلي على الحياة مجاني يغطي المتبقي من قيمة التمويل في حالة وفاة العميل أو العجز الكامل لا قدر الله. رسوم إدارية ما يعادل 1٪ من قيمة مبلغ التمويل وبحد أقصى يصل إلى 500 ريال سعودي.

شروط الحصول على أسرع تمويل بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة

عمر المتقدم يشترط ألا يقل عن 35 سنة وحتي 55 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 10 الأف ريال سعودي.

يشترط سجل ائتماني جيد للمتقدم بطلب التمويل.

فترة الخدمة في العمل لاتقل عن سنتان وذلك للحصول على أسرع تمويل بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة.

طريقة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة

يمكن التقديم على طلب تمويل بنك الجزيرة بدون تحويل الراتب من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك الجزيرة وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة. زيارة أقرب فرع من فروع بنك الجزيرة داخل المملكة العربية السعودية والاطلاع على كافة الشروط والمستندات. يمكن للعملاء الاستعلام عن كافة التفاصيل وإجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من بنك الجزيرة من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء وهو 8002449999 .

المستندات والأوراق المطلوبة لتمويل بنك الجزيرة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

صورة من بطاقة العمل الخاصة بالعميل.

كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لآخر 3 أشهر.

خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

تقديم صورة من أخر مسيرات للراتب الشهري للمتقدم بطلب التمويل.

ويعتبر بنك الجزيرة واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من عروض بنكية وحلول تمويلية مختلفة ومتنوعة تناسب كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة يقدم البنك منتجات تمويلية بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تساعد العملاء في إختيار التمويل المناسب لهم حيث صممت تلك المنتجات التمويلية لكي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء.