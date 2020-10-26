نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية موقع ابشر مخالفات ساهر www.absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية قامت وزارة الداخلية السعودية بتيسير الأمر على المواطنين في التعرف على المخالفات المرورية المفروضة عليهم، وذلك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الذي قامت بإطلاقه وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بواسطة رقم الهوية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

الخطوات التفصيلية للتعرف أو الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بواسطة بعض الخطوات البسيطة يُمكن التعرف على المخالفات المرورية وتلك الخطوات هي:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية. اختيار أيقونة المخالفات المرورية. تحديد نوعية المخالفة المُراد الاستعلام عنها على سبيل المثال” انتهاء الرخصة”. إدراج رقم الهوية في المكان المُخصص له.يوجد بصفحة الموقع رقمًا خاص بالمُستعلم يتم إدراجه. ومن ثم النقر على أيقونة بحث. ملء البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ومن ثم النقر على أيقونة تم. سيتم التحويل تلقائيًا إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام ومن خلالها يتم التعرف على كافة التفاصيل المراد معرفتها. كما يُتيح الموقع إمكانية التعرف على توقيت المخالفة ووقت حدوثها.

خدمات موقع ابشر وزارة الداخلية

استعلام عن صلاحية اقامه وافد.

استعلام عن تأشيرة خروج وعوده.

استعلام عن هوية مقيم.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

خطوات الاستعلام عن المخالفة المرورية بالرقم الخاص بها يُمكن التعرف على المخالفة المرورية إذا كان المُستعلم على دراية برقم المخالفة وذلك عن طريق منصة أبشر، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كالتالي:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر. عقب الدخول يتم النقر على أيقونة الخدمات المرورية، ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن مخالفة مرورية. في الخانة المخصصة لرقم المخالفة يتم إدراجه ومن ثم استكمال الخطوات وسوف يتسنى للمُستعلم معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة المرورية المفروضة.

المخالفات المرورية بالسعودية

جدول المخالفات رقم 1 غرامه ماليه من 100 ريال إلى 150 ريال وبعض من هذه المخالفات نقدمها لكم لتجنب الوقوع بها



عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم. عدم وجود تأمين سار للمركبة.

استعلام عن مخالفات ساهر

يمكن لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التعرف على المخالفات المرورية من خلال زيارة موقع ابشر وزارة الداخلية واليكم طريقة التعرف على المخالفات من ساهر.