نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجارة الاوبشن وأركان عقد البيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقد تجارة الاوبشن هو أحد العقود التجارية التي لها أركان محددة ويتكون من بنود تحدد التزامات كل من البائع والمشتري وتضمن حقوق طرفي العملية المشتركة في تجارة الأوبشن وبيان ما لهم وما عليهم.

أركان عقد تجارة الاوبشن

يتكون عقد الاوبشن من المكونات التالية :

1- البائع.

2- المشتري.

3- الصفقة (السلعة محل التعاقد).

4- ثمن السلعة.

5- مقدم الثمن.

6- موعد الوفاء بالثمن وإتمام الصفقة.

7- الشرط الجزائي الذي يتحمله أي من طرفي العقد حال الإخلال بشروط عقد الاوبشن.

8- تاريخ إبرام العقد وتاريخ استحقاق الدفعات.

9- الشهود أو الضامنين لتنفيذ العقد.

10 – الشركة الوسيط أو وسيط البيع.

كيف تسير صفقة الاوبشن ؟

بعد أن يتفق البائع والمشتري على أركان عقد الأوبشن وخلال مدة سريان العقد قد يرغب أي الطرفين في إنهاء العقد على النحو التالي:

إذا رغب البائع في إلغاء الصفقة سيكون عليه دفع الشرط الجزائي.

إذا رغب المشتري في إلغاء الصفقة سيكون عليه دفع الشرط الجزائي مع خسارة الدفعة المقدمة.

فرصة المشتري أو خياراته أفضل بكثير من فرصة البائع في إلغاء الصفقة لماذا ؟ لأن البائع ملتزم بأن يبيع الصفقة للمشتري بعينه وليس لأحد آخر أما المشتري فأمامه فرصه لإلغاء الصفقة دون خسارة أو بخسارة قليلة أو ربما يحصل على مكسب . كيف ذلك ؟ هذا ما سنوضحه في المثال التالي.

خيارات المشتري في تجارة الاوبشن

كما سبق القول أمام المشتري العديد من الخيارات التي تجنبه الخسارة الكبيرة أو قد تحقق له الربح إذا ما رغب في التخلص من الصفقة أو التراجع عن إتمامها خلال المهلة المحددة لعقد الاوبشن.

الخيار الأول : الربح من عقد الاوبشن