“دوت الخليج” تواصل تألقها في برنامج التدريب الميداني في ثاني لقاءاتها

دوت الخليج – المدينة : تحرير :شذى خالد عزي

انطلاقا من برنامجها التدريبي للطلاب والطالبات بجامعة طيبة والجامعات الأخرى بدأت دوت الخليج يوم الأحد الموافق ٨/ربيع الأول/١٤٤٢ ثاني لقاءتها التدريبية عبر برنامج اللقاءات التفاعلية *الزووم* بعنوان *كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي*قدمها المدرب والمصور الاحترافي هاني المزيني .

بدأ اللقاء بكلمة من رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي ، بيّن فيها أهمية اللقاءات والدورات للطلاب والطالبات في التدريب الميداني، وقدم شكر للأستاذة الفاضلة مشرفة التدريب الميداني أوصاف الفارس على جهودها المبذولة في التدريب الميداني.

وأوضح المدرب والمصور الأستاذ هاني المزيني للطلاب والطالبات في بداية اللقاء , أنواع الصور ،والصور المناسبة لكل فن صحفي، وكيفية اختيار الزوايا والأوضاع المناسبة للتصوير من خبرته الواسعة في مجال التصوير الصحفي، وفيما بعد ناقش مع المشاركين بعض النقاط الرئيسية في التصوير الصحفي،وفي نهاية اللقاء تمت الإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات ومناقشتها بكل صدر رحب.

الجدير بالذكر أن دوت الخليج صحيفة الكترونية حاصلة على ترخيص وزارة الإعلام، وأيضا هي صحفية رائدة لديها خطط متكاملة وشاملة في مجال التدريب الميداني .