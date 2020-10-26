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دوت الخليج – الأحساء : نـوف الحليمـي
أقامت صحيفة “دوت الخليج” مساء يوم الأحد الموافق 25 اكتوبر 2020 ، لقاء قدمه المصور المحترف و المدرب الأستاذ هاني المزيني ، وذلك في الساعة التاسعة و الربع بإدارة رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي ومتابعة من مشرفة التدريب الميداني أ. أوصاف الفارس ، وشهد اللقاء حضور و تفاعلاُ من طلاب و طالبات التدريب الميداني من جامعة طيبة و جامعة الملك فيصل و عدة جامعات أخرى ، ضمن خطة التدريب الميداني للصحيفة .
بدأ اللقاء رئيس التحرير الصاعدي مرحباً بالمصور المبدع المزيني ، حيث كان اللقاء يشمل جوانب تعريفية بأهم أنواع الصور الخبرية التي أشار إليها المزيني محاكيّاً تعريفه بصور التقطها بالسابق كمثال على هذه الأنواع ، فمن أنواع الصور التي طرحت في اللقاء الصور الشخصية و الموضوعية و الخبرية و صور التحقيق الصحفي و صور الإعلان و الصور ذات الطابع الفني و الجمالي .
وأكد المزيني على ضرورة أن تكون الصور الشخصية ذات طابع حيوي و أن يسعى المصور إلى التقاطه اثناء قيام الشخص بحركة هادئة أو دون انفعال وذلك لعدم اهتزاز عدسة الكاميرا ، كما أضاف أن التصوير يتطلب الدقة الفنية التي تضيف الجمالية على جميع أنواع الصور .
ثم ناقش عدة مواقف واقعية تعرض لها أثناء ممارسته المهنة ، كمعارضة بعض الأشخاص التصوير أو ايحاءات بعدم قبول الكاميرا ، فقد نوه الطلاب و الطالبات حينها بضرورة أخذ الحيطة و الحذر إضافة على ذلك حسن المعاملة مع الأشخاص و الابتسامة في وجههم دون تهجم للتصوير بدون لطف مسبق .
في نهاية الحوار شارك الطلاب و الطالبات استفساراتهم مع الأستاذ هاني ، هذا و اختتم اللقاء بشكر الصحيفة على الاستضافة و شكر رئيس التحرير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي مع المصور / هاني المزيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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