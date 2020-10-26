لقاء كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي مع المصور / هاني المزيني

دوت الخليج – الأحساء : نـوف الحليمـي

أقامت صحيفة “دوت الخليج” مساء يوم الأحد الموافق 25 اكتوبر 2020 ، لقاء قدمه المصور المحترف و المدرب الأستاذ هاني المزيني ، وذلك في الساعة التاسعة و الربع بإدارة رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي ومتابعة من مشرفة التدريب الميداني أ. أوصاف الفارس ، وشهد اللقاء حضور و تفاعلاُ من طلاب و طالبات التدريب الميداني من جامعة طيبة و جامعة الملك فيصل و عدة جامعات أخرى ، ضمن خطة التدريب الميداني للصحيفة .

بدأ اللقاء رئيس التحرير الصاعدي مرحباً بالمصور المبدع المزيني ، حيث كان اللقاء يشمل جوانب تعريفية بأهم أنواع الصور الخبرية التي أشار إليها المزيني محاكيّاً تعريفه بصور التقطها بالسابق كمثال على هذه الأنواع ، فمن أنواع الصور التي طرحت في اللقاء الصور الشخصية و الموضوعية و الخبرية و صور التحقيق الصحفي و صور الإعلان و الصور ذات الطابع الفني و الجمالي .

وأكد المزيني على ضرورة أن تكون الصور الشخصية ذات طابع حيوي و أن يسعى المصور إلى التقاطه اثناء قيام الشخص بحركة هادئة أو دون انفعال وذلك لعدم اهتزاز عدسة الكاميرا ، كما أضاف أن التصوير يتطلب الدقة الفنية التي تضيف الجمالية على جميع أنواع الصور .

ثم ناقش عدة مواقف واقعية تعرض لها أثناء ممارسته المهنة ، كمعارضة بعض الأشخاص التصوير أو ايحاءات بعدم قبول الكاميرا ، فقد نوه الطلاب و الطالبات حينها بضرورة أخذ الحيطة و الحذر إضافة على ذلك حسن المعاملة مع الأشخاص و الابتسامة في وجههم دون تهجم للتصوير بدون لطف مسبق .

في نهاية الحوار شارك الطلاب و الطالبات استفساراتهم مع الأستاذ هاني ، هذا و اختتم اللقاء بشكر الصحيفة على الاستضافة و شكر رئيس التحرير .