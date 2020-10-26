“دوت الخليج” تقيم اللقاء التدريبي الثاني لبرنامج التدريب الميداني

دوت الخليج – المدينة : مشاري الرحيلي قدمت مساء يوم الأحد صحيفة “دوت الخليج” ضمن خطة برنامج التدريب الميداني لقاء تدريبي بعنوان ” كيف تختار صورة احترافية لخبرك الصحفي ” للمدرب هاني المزيني عبر القاعات التفاعلية على برنامج zoom وعرف المدرب هاني المزيني خلال اللقاء عن التصوير الإحترافي وطريقة إختيار الزوايا المناسبة في التصوير للاحتفالات والمناسبات وأنواع العدسات الإحترافية التي تزيد من جمال الصور. وبيّن أوضاع التصوير الإحترافي والمجالات الي تستخدم بها والإضاءات الخاصة بالتصوير الصحفي وطريقة إلتقاط الصور الصحيفة الخاصة بالاخبار وإلتقاط الصور الخاصة بالتحقيق.

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