متحدث “الحياة الفطرية” يكشف عن سبب انتشار الثعالب بالقرب من الأحياء السكنية بمكة في الآونة الأخيرة

بلادي – متابعات :كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بندر الفالح، عن سبب انتشار مجموعة من الثعالب في المخططات الجديدة والقريبة من الأحياء السكنية في الآونة الأخيرة.

وأوضح الفالح وفقاً لـ”الوطن”، أن السبب وراء ظهور هذه الأنواع من الثعالب بالقرب من الأحياء السكنية هو انخفاض الطرائد في البرية، والذي يعتبر تهديدا لها وبالتالي اختلال السلسلة الغذائية والنظام البيئي.

وأشار إلى أن قلة الفرائس أدى إلى انتشارها بالقرب من الأحياء السكنية للبحث عن مصادر غذائية بديلة، كما أن التوسع العمراني للقرى والمدن قد يتداخل مع البيئات الطبيعية للكائنات، مما يؤدي إلى ظهورها بالقرب من هذه التجمعات السكانية.