تعيين الرميان رئيساً لمجلس إدارة “معادن”

بلادي – الرياض :أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من أمس الأحد، ولمدة 3 سنوات، قرر في اجتماعه الأول، تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالعزيز الجربوع نائباً له.

وأبانت الشركة في بيان لها عبر “تداول”، أن مجلس الإدارة شكّل كلا من اللجان التالية: اللجنة التنفيذية، ولجنة السلامة والاستدامة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وعيَن أعضاءها، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة.

ويشغل الرميان -إضافة إلى منصبه الجديد- منصب الرئيس لمجلس إدارة “شركة أرامكو”، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وانضم في 2016 إلى أعضاء مجلس إدارة أرامكو.

وللرميان خبرة كبيرة في القطاعين المالي والمصرفي، إذ عمل في عدد من البنوك المحلية والعالمية وكبريات المجموعات الاستثمارية والشركات الدولية.