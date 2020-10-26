“العنف الأسري” يتفاعل مع فيديو طفل يتعرض للعنف بمكة

بلادي – الرياض :تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجار اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
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