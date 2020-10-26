“الموارد البشرية” تبرم مذكرة تعاون مع “هدف” وجمعية التسويق لتوطين مهن التسويق في القطاع الخاص

بلادي – الرياض :أبرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وجمعية التسويق، مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص.
وجرى توقيع مذكرة التعاون، بحضور وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل والتواصل المؤسسي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الشمسان، ورئيس مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور خالد الراجحي.
وأوضحت الموارد البشرية أنه بموجب المذكرة ستعمل الجهات الثلاث، على توطين مهن التسويق في القطاع الخاص، من خلال رفع مستوى الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها ورفع ميزتها التنافسية، وإكسابها المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل، ودراسة وتحليل الوضع الراهن ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن التسويق، سعياً لإحلالها بدلاً من العمالة الوافدة.
وأبانت أن “هدف”، سيتولى عقد ملتقيات توظيف دورية في جميع مناطق المملكة، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مستهدفات التوطين عبر تقديم برامج التمهير، في حين ستعمل جمعية التسويق، على تحديد الاحتياجات التدريبية للمهن وإعداد المحتوى التدريبي لها، وتحديد المهن المستهدفة بناء على واقع السوق.
وأشارت إلى أن أطراف المذكرة اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المهن ذات الأولوية وتحديد مستهدفات التوطين وفقا لخطة زمنية مفصلة، ووضع خطة زمنية لإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها للمهن التي تتطلب التأهيل بها، والمشاركة في رصد التحديات والعقبات ومناقشتها وتقديم الدعم لمعالجتها.
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