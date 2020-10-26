“الموارد البشرية”: بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبد العزيز

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020.
وأوضحت الوزارة أن مكاتب وشركات الاستقدام ستكون مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة، حيث طبقت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وستكون آلية العمل وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.
يذكر أن هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات سوف تطبق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ البدء في حينه.
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