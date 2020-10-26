وزير الطاقة: الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد المنال وغير واقعي

بلادي – الرياض :أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الإثنين)، أن الاستغناء عن النفط والغاز الطبيعي احتمال بعيد المنال وغير واقعي.
وقال الأمير عبد العزيز خلال قمة سنغافورة للطاقة، وفقا لـ”رويترز”: إنه ينبغي على العالم البحث في جميع الخيارات لتخفيف الانبعاثات الملوثة للبيئة ضمن جهود مكافحة التغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه يجب ألا نقتصر في تركيزنا على الوقود المحبذ استخدامه، بل على كيفية الحد من الانبعاثات والتكيف مع هذه الحقائق دونما محاباة لتفضيلات معينة.
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