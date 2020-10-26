“الحبوب” تبدأ بصرف مستحقات ‏الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

بلادي – الرياض :أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم (الإثنين)، بدء صرف الدفعة العاشرة من مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم من خلال منصة “محصولي”.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ 14.7 مليون ريال بالحسابات البنكية لـ41 مزارعا، ليصل ما تمّ إيداعه من دفعات حتى الآن إلى مبلغ 414.8 مليون ريال لـ1,478 مزارعا بكمية 356 ألف طنًّا.

وأشارت إلى أنه سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

يذكر أن المؤسسة بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 /8 /1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ.