توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الاثنين

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة 357 جديدة بفيروس “كورونا”، و 17 حالة وفاة ، و 361 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 345232 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 331691 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5313 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الاثنين.

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :