نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك ساب الشخصي 1442 للسعوديين وغير السعوديين ومميزات ليس لها حدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك ساب الشخصي هو أحد المنتجات التمويلية المتطورة لدى البنك وتناسب كافة العملاء، وهو متوفر للسعوديين وغير السعوديين بدون أية ضمانات أو كفالات للحصول على التمويل، كما أن له معدل نسبة سنوي ثابت خلال فترة التمويل، ويهدف هذا البرنامج التمويلي إلى مساعدة العميل على الالتزام بالاحتياجات المالية الضرورية مثل التزامات ومصاريف الزواج والتعليم والسفر وغيرها، ويتيح بنك ساب للعميل حرية اختيار إحدى برنامجي التمويل إما قرض بصيغة التورق أو قرض بصيغة المرابحة.

قرض بنك ساب الشخصي 1442

يوفر بنك ساب برنامج التمويل الشخصي لكل من السعوديين وغير السعوديين وللمتقاعدين أيضا، مع اختلاف بسيط في الشروط والمستندات المطلوبة والمبلغ التمويلي المتوقع الحصول عليه من البنك.

تمويل ساب للسعوديين وغير السعوديين

يتوافق هذا المنتج التمويلي مع أحكام ومبادئ الشريعة ويستطيع العميل الحصول على موافقة فورية على قرض بنك ساب الشخصي في حالة استيفاء الشروط، وتبلغ الرسوم الإدارية 1.05% من مبلغ التمويل أو 5.250 ريال سعودي أيهما أقل، كما يتم احتساب رسوم السداد المبكر على أساس أرباح الثلاثة أشهر اللاحقة وفقا لجدول سداد أقساط القرض.

مميزات قرض ساب

يتميز هذا المنتج التمويلي بالمميزات التالية:

المنتج متوافق مع أحكام الشريعة، ويستطيع العميل الحصول عليه في خلال 3 ساعات، إذا استوفى كافة المستندات اللازمة.

لا يشترط بنك ساب وجود كفالات أو ضمانات للحصول على التمويل.

قرض بنك ساب الشخصي له حد تمويلي عالي يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي.

تأمين تكافلي مجاني في حالة العجز أو الوفاة بعد تقديم المستندات اللازمة.

أقساط ميسرة للسداد لمدة تصل إلى 5 سنوات وتتناسب مع راتب العميل الشهري.

يستطيع العميل طلب سداد المديونيات الجارية لدى الجهات الأخرى، كما يستطيع طلب الحصول على تمويل إضافى بعد سداد 20% من أصل مبلغ القرض.

شروط الحصول على التمويل ومعايير الأهلية

يشترط للحصول على القرض أن تتوافر في العميل المتطلبات التالية:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عاماً وألا يتجاوز من العمر 58 عاماً للقطاع الحكومي و 60 عاماً للقطاع الخاص. يجب ألا يقل الراتب الأساسي للعميل السعودي وغير السعودي عن 3 ألاف ريال سعودي لطلب قرض بنك ساب. يجب ألا يقل إجمالي الراتب الشهري للعميل السعودي عن 4 ألاف ريال سعودي، وللعميل الغير سعودي 5 ألاف ريال سعودي. ألا تقل مدة الخدمة في جهة العمل عن شهر واحد للعميل السعودي، وثلاثة أشهر للعميل الغير سعودي.

التمويل الشخصي للمتقاعدين ساب

يدعم بنك ساب المتقاعدين أيضا ويقدم لهم برنامج تمويلي خاص متوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو قرض بنك ساب للمتقاعدين، ولا يحتاج إلى تقديم كفيل أو ضمانات، وتبلغ الرسوم الإدارية 1.05% من مبلغ التمويل أو 5.250 ريال سعودي أيهما أقل، كما يتم احتساب رسوم السداد المبكر على أساس أرباح الثلاثة أشهر اللاحقة حسب جدول سداد الأقساط.

مميزات قرض ساب للمتقاعدين

يتميز برنامج تمويل الكتقاعدين من ساب بالمميزات التالية:

قرض بنك ساب للمتقاعدين متوافق مع أحكام الشريعة، ولا يشترط كفالات أو ضمانات.

حد تمويلي عالي يتراوح ما بين 10 ألاف ريال سعودي ونصف مليون ريال سعودي.

تأمين تكافلي مجاني في حالة العجز أو الوفاة بعد تقديم المستندات اللازمة.

أقساط ميسرة للسداد لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات وتتناسب مع الراتب التقاعدي للعميل.

شروط الحصول على التمويل ومعايير الأهلية

اشترط بنك ساب عدد من المتطلبات اللازم توافرها في العميل المتقاعد للحصول على القرض وهي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 40 سنة وألا يزيد عمره عن 67 عام. يجب ألا يقل الراتب التقاعدي للعميل عن 3ألاف ريال سعودي.

المستندات اللازمة لطلب التمويل الشخصي لدى بنك ساب

يجب على المتقدم بطلب الحصول على قرض بنك ساب الشخصي أن يقوم بتجهيز عدد من المستندات اللازمة لاستكمال اجراءات التمويل وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية بالنسبة للعميل السعودي. صورة من جواز السفر ساري الصلاحية بالنسبة للعميل الغير سعودي من مواطني مجلس التعاون الخليجي و المقيمين. صورة من بطاقة الإقامة سارية الصلاحية للمقيمين. تعريف شامل بالراتب الشهري بتاريخ حديث، مع خطاب تحويل راتب معتمد وموثق.

وبذلك نكون قد استعرضنا لكم شرح تفصيلي لبرنامج التمويل الشخصي لدى بنك ساب، ومميزات قرض بنك ساب للسعوديين وغير السعوديين والمتقاعدين، وأوضحنا بالتفصيل الشروط والمستندات المطلوبة التي اشترطها البنك من العميل للموافقة على حصوله على التمويل الشحصي من ساب.